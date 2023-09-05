獨家探班：拍住劉雅瑟穿越查案 陳偉霆不再甜寵 頹爆做老竇

藝人陳偉霆（William）及劉雅瑟雙雙回港開工拍劇，前者不單配合劇情樣子頹爆，更變身帶女洪郎。銳意改戲路的他，計劃花上整年時間，去準備與謝霆鋒新片的拍攝。

William近日低調回港，夥拍同經理人公司的影后劉雅瑟，合作拍攝懸疑緝兇劇《太陽星辰》（暫名）。據悉，投資方騰訊將《太》劇定為公司出品的首套「亞洲劇」，並破天荒拉隊來港進行攝製。全劇僅得18集，講William因事故由1993年穿梭到目前，通過一場樓宇大火案，以錯位時空的人物關係，跨越二十多年偵破案件。

為霆鋒操一年 William、雅瑟及陳佩思昨午於紅磡開工，吸引不少途人粉絲圍觀拍照。只見William犧牲帥氣形象，以頹爆懷舊Look現身，手上戴上「婚戒」相當搶鏡，他受訪坦言：「37歲嘞，唔想再拍咁多甜寵劇，戲內我首次有位6歲嘅囡囡。（現實生活都想當爸爸？）實習吓先啫，我搞得掂佢㗎。今次我個角色遭遇好多困境，所以要殘樣開工先得，而咁長嘅頭髮我係由《爆裂點》留到依家。」

據悉，當《太》劇10月底煞科後，William會放一個悠長假期，準備為稍後夥拍謝霆鋒演出的新片《無限任務》操肌：「因為我同導演有協定，今次喺外形上要達到佢某種要求，所以我計劃用1年時間去準備。」

放假遇上打風 而雅瑟約有1年沒在港開工，對於今次演執法人員，她笑說：「是我的第一次，而我對這類角色有情意結，因為從小就看港產片長大，覺得未演過這種角色，便不算香港演員，哈哈！」對於戲中與William的關係，她大賣關子：「今次我們關係很複雜。他人真的很好，會與我有很好的溝通及研究劇本角色。」她笑言來港後未有時間閒逛，日前放假卻偏偏遇上打風。