讀者爆料：姜濤親自搵參考 MV涉抄BTS Jimin

MIRROR人氣王姜濤再被質疑抄襲，其新歌《濤》MV跟韓國男團防彈少年團（BTS）成員Jimin的歌曲MV，無論背景、概念均如出一轍，其舞蹈總監更親證是姜濤要求作參考的。

姜濤上月為Solo演唱會與團隊創作新歌《濤》，MV早前曝光，昨日本報收到讀者爆料，質疑該MV抄襲BTS成員Jimin的《Set Me Free Pt.2》MV，日前姜濤個唱舞蹈總監Ali受訪時，亦直認姜濤要求參考Jimin的MV。訪問中，Ali被問到拍MV前可有參考素材或片段？Ali坦白說：「有呀！係阿姜畀我哋睇嘅，覺得呢個跳舞MV好好睇，想做到好似人哋咁樣，我哋就睇咗，係好好睇嘅，就係《Set Me Free》。」

兩個MV的整體感覺、概念的確相似，同樣是有格仔燈箱的弧形背景，亦有舞蹈員合作砌圖案等畫面，連部分從高角度拍攝的手法亦相似，不過Jimin的MV明顯揼本得多，舞蹈員人數亦比姜濤多出一倍。

早有前科 其實姜濤個唱的「潛水」海報已被指跟真人版電影《小魚仙》海報相似，其作品《鏡中鏡》一段旋律則被爆抄襲韓國歌手Loco、Coogie與BE'O合唱的《MBTI》；至於MIRROR團歌《All IN ONE》MV天台勁舞一幕，就被質疑Copy BTS為格林美獎拍攝的表演片，難怪向來是K-Pop愛好者的姜濤被指是「慣犯」。