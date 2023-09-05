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陳曉華話瞓就瞓 當時差冇到
早前陳曉華公私兩忙，難得可以在飛機上補眠。
前港姐冠軍陳曉華（Hera）近日聯同何廣沛及周奕瑋到美加出席無綫宣傳活動，Hera上機前幾小時仍在拍攝新劇《死有對証》，以致執行李也有不少甩漏，幸旅程中獲兩位男拍檔細心照顧。由於近半個月密集式開工，令她嚴重睡眠不足，故於飛機上瞓足全程，時差在她來說完全不成問題。
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