娛圈單打：阿哥原來係妹控 寧做寡佬唔結婚

憑《步步驚心：麗》翻紅的韓流男神李準基，不經不覺四十有一，同齡男星早就成家立室，大家都好奇男神係咪眼角過高，所以一直冇拖拍。他日前接受「國民MC」劉在石訪問，罕有自揭感情生活，原來他是個不折不扣的「妹控」，愛細妹愛到不需要結婚！

話說男神新劇《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》即將開播，他頻頻四出宣傳，同劉在石談心時，不經意自爆和胞妹同居已有10年，阿妹一直無微不至地照顧他，又會替他準備食物，讓他無後顧之憂地專注工作；而阿哥亦會帶阿妹周圍去，尤其喜歡一齊做運動，阿妹學柔術甚至學到攞獎。

正因為兩兄妹太合拍，經常黏在一起，準基坦言大家至今都結不了婚。他形容胞妹是「非常珍貴的家人」，直認有朝一日阿妹嫁人會感到生氣，若然妹夫並非好男人，更會出手修理他！媽媽咪呀，兩兄妹感情好得咁交關，真係羨煞旁人咯！

嗱，別看準基在響朵作《王的男人》中飾演陰柔角色，以為他乸乸哋，其實私下的他Man爆，乃跆拳道黑帶三段，套套劇都例牌有動作場面親身上陣。為了減低拍戲受傷機會，他7年前戒食碳水化合物至今，意志力驚人。早前南韓娛樂圈吹起「毒風」，準基發誓絕不行差踏錯，皆因不想粉絲所愛非人，絕對是負責任的男人！

事實上，他出名私生活檢點，出道多年只承認跟女星全慧彬拍過拖，但因為女方過於高調而令戀情見光死，期間雖同IU傳過緋聞，但都係煲水。今次自揭「妹控」，總算解開男神不婚之謎！