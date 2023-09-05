被質疑與朱朱戀期重疊 何廣沛認愛索公關：畀啲空間我哋！

無綫小生何廣沛與前港姐冠軍朱晨麗緋聞糾纏多年未能開花結果，近日男方被爆去年戀上圈外靚女公關，二人同遊韓國兼借柴犬傳情，雙方朋友亦已互相融入，惟依照時間表推斷，廣沛有一腳踏兩船之嫌，身在加拿大宣傳的他不欲多談，僅表示望外界給予空間發展新戀情。

何廣沛與花旦朱晨麗（朱朱）緋聞傳足6年，隨住早前男方單方面Unfollow朱朱社交網帳戶才告一段落，正當大家以為廣沛回復單身時，實情卻在暗地發展新戀情。

互相融入朋友圈 近日有消息指廣沛去年暗交從事公關工作的靚女新歡Sarah Miu，女方疑送品牌禮物給廣沛而結緣，廣沛也不時於社交網貼文為其產品宣傳，不過留言卻比一段工作Po更曖昧，似暗暗地表白傳情。而他們除有互相關注外，廣沛亦有關注女方一班好姊妹，女方則與廣沛好友，包括方紹聰、鄧卓殷等互關，似乎二人已一早融入對方朋友圈。

去年11月時，無綫大搞重頭節目《TVB傳承·狂歡55節目博覽2023》，惟當時廣沛卻被粉絲撞破與女友同遊韓國，加上其發文IP地址亦顯示身在韓國，故自然未見現身公司節目。而女方養了一隻柴犬，更為柴犬開設社交網，廣沛亦有關注該帳戶，又跟該柴犬合照；不但如此，一對小情侶也曾先後上載相似的蛋糕相，低調之中卻有張揚的衝動。

去年取消關注朱朱 有指廣沛去年8月生日時，朱朱也有於其社交網送祝福，顯然當時關係尚算不錯，惟至去年底，男方突取消關注朱朱，惟事件至今年3月才被人翻出，依照時間表推斷，廣沛疑似一度腳踏兩船，本報昨日向他問到新戀情與同朱朱「相戀」時間是否有重疊？正身在多倫多出席無綫宣傳活動的廣沛未有正面回應，僅自認名草有主：「多謝關心啦！始終佢係圈外人，希望大家可以畀啲空間我哋！」而與他拍攝《異搜店》時傳緋聞的陳曉華，對於廣沛公開認愛，她說：「有恭喜佢呀，好戥佢開心！」