疑詐病得罪贊助商 李昇基美國騷滯銷 被插無視僑民

向來形象正面零負評的韓國男星李昇基，與女星李多寅結婚後人氣急跌，最近他在美國舉行巡唱，被爆入座率不足5成，而他更因臨時取消到訪贊助演出的餐廳而激嬲在美韓僑，認真麻煩多多！

李昇基懶理粉絲反對，今年4月與是非多多的李多寅結婚，翌月便展開亞洲巡演，先後在日本、菲律賓、馬來西亞及泰國等地開唱，美國巡唱則於8月底展開，他原於8月26日、8月30日及本月2日分別在洛杉磯、亞特蘭大及紐約開騷，卻疑因他欠缺誠意而激嬲當地韓僑，令紐約的演出被迫取消。

據美國傳媒報道，李昇基在亞特蘭大一個有2,700個座位的場地開騷，但只有約1千觀眾入場，雖然演唱會如常舉行，但李昇基於8月28日抵達亞特蘭大後，以身體狀態不佳為由突然取消到訪贊助演唱會的韓僑餐廳，工作人員向媒體表示：「我沒有見到李昇基健康有異樣，只是突然收到他通知不能去餐廳，他沒有去原本預約好的酒店，而是和事務所老闆及理事入住其他酒店，因為突然更改行程，令贊助商十分不滿，真心向贊助今次演唱會的餐廳致歉。」餐廳負責人則指李昇基突然取消到訪，令在場等候的粉絲大感失望，又質疑他詐病，其實是故意無視在美韓僑。

澄清因颱風延誤行程 事務所昨日向韓媒澄清絕對沒有無視僑民之意，指赴亞特蘭大當日遇上颱風，因航班延誤到晚上10時才抵達，到達酒店時已經過了10時半，考慮到李昇基狀態不佳，故安排他回酒店休息，又指李昇基到訪餐廳的行程被公開，令餐廳有很多人聚集，考慮到工作人員難安心用餐，才沒有到現場，對於有指紐約的演出是因為門票滯銷而取消，事務所只表示：「是與當地演出場地的問題有關。」