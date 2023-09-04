暢所欲玄：萬事不由人計較 一生都是命安排

人生遇到的所有事情，都由不得人去計算和比較，命運好像有劇本預先安排好。

一個人的今世運程皆緣於前世行為所造成，非人力所能改變或抗衡，有些人經過了一番努力，結果仍不如預期，面對這般無可奈何的事實，也只能勸慰自己轉換心境，將一切歸於天命時運。相反，如果人生順遂得意，要懂得感恩惜福，慶幸自己命運兩濟。

最近坊間有不少人談論2024年踏入20年九運開始，那又代表甚麼？與我們有甚麼關係？

以港人喜歡的打麻雀為例，當有些人不停輸錢，就會做出特別行為，如移燈、換櫈、洗手、拉櫃桶等等，意思是要改變磁場。對！先不理甚麼地運，遇上任何運勢不順，試將家居物品移動或裝修，看看有沒有改善，如果情況仍然差，只好記住一點：三十六計走為上計！

最近有一案例可以分享，有客人於10年前看風水後一直沒有再找我，最近其公司損失了一張大合同，家人又不停生病，最特別是多年來打麻雀多數贏錢的她，這一年開始經常輸。經過八字診斷後，發覺客人的家人大部分在運中，所以多年來沒有問題需要找我，剛巧九運即到，於是嘗試給他們布個九運局，果然過了兩星期後就有張大合同，巧合嗎？

堪輿學者元海