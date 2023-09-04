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楊茜堯閨蜜聚會有笑有淚
藝人楊茜堯上個月底生日，獲好友張美妮安排吃下午茶補祝，楊茜堯更無懼素顏出鏡，被讚依然上鏡。兩人相識了廿年，美妮形容她是一世的閨蜜，並寫道：「我們雖然不常見面，但我們的心仍然是連結着的，一見面就特別開心，無所不談，暢所欲言，有笑有淚，哈哈，期待我們下一次的約會吖！」
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