晒泳裝照未夠喉！ 戴祖儀心郁郁影寫真

無綫小花戴祖儀近年人氣急升，樣子甜美加上身材Fit爆的她，早前趁出道5周年大派福利，激罕大晒比堅尼靚相，她更揚言希望能拍攝寫真，留住美好身段兼報答粉絲。

戴祖儀（Joey）與潘靜文（Sherman）昨日出席無煙活動，Joey表示若揀男友盡量不會選擇吸煙者：「會扣好多好多分，不過我有得揀先算，哈哈！」談到若遇到角色需要吸煙時怎辦？她指前輩教落可以「打煙炮」扮吸煙：「不過依家好多導演都唔想宣揚食煙，所以呢類畫面少咗好多。」Sherman則自爆兒時曾好奇抽過一口煙：「睇劇見到人食煙，都幻想自己食係點嘅呢？但一吸落去就係咁咳。」

有睇丁子朗啲相 問到有否與參加了《亞洲超聲團》的好友冼靖峰（Archie）聯絡？Sherman表示不想影響對方密集訓練。至於Joey則戥參賽者高興：「可以去到一個地方封閉式練習，係一個好好嘅學習機會，值得羨慕。」問到有否關心曾傳出緋聞的另一參賽者丁子朗？她說：「我見佢社交網甫啲相都好開心，應該都好幸福快樂，唔使特登八卦。」

談到Joey早前於社交網大晒泳裝照派福利，她笑謂：「嗰個小型福利。（幾時大型？）出道10周年吖，哈哈！其實如果有機會，都可以考慮拍一輯健康性感嘅寫真。」Sherman則笑言自己也想拍一輯不性感的寫真。