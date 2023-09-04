中娛星動：難逃一Cut Jolin內地巡演 「彩虹歌」被消失

台灣天后蔡依林（Jolin）在內地長沙開唱，之前她在廣州開騷時曾唱帶彩虹色彩的歌曲《玫瑰少年》，可是來到長沙，就直接Cut歌，有傳因為這是犯了內地禁忌，令網民大呼失望。

台灣天后張惠妹上月於北京舉行演唱會，其象徵同性戀的大熱歌曲《彩虹》未列入歌單中，連帶彩虹相關物件均被禁帶入場館。然而，另一天后Jolin早前在廣州舉行演唱會時，成功演唱帶彩虹色彩的歌曲《玫瑰少年》，更配合歌迷手上的彩虹燈獻唱，即時引起話題。

張惠妹都被禁唱 不過，有網友發現前晚Jolin的長沙演唱會，《玫》曲已直接被Cut，彩虹燈的環節亦被腰斬，歌迷指Jolin巡演目前舉辦了31場，這是她唯一一場沒有獻唱《玫》曲，令歌迷表示遺憾，更被指歌曲疑似踩到內地禁忌。有指內地一直對相關議題十分敏感，而張惠妹日前到馬來西亞開騷時，也因相同原因被禁唱《彩虹》一曲。