娛圈單打：選完港姐去讀醫 豪門新抱揀呢啲

自從千億新抱徐子淇飛上枝頭變鳳凰後，唔少靚女都矢志嫁入豪門，而選港姐則是贏取豪門入場券的最佳途徑。不過咁，莫道你在選擇人，人亦能選擇你，千億新抱得一個，你估豪門話入就入咁簡單咩。

稱得上豪門，唔止腰纏萬貫，仲人脈廣闊，對新抱的要求當然有番咁上下。嗱，2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina），可謂最有資格成為豪門新抱候選人！點解咁講，皆因呢位靚女唔止有港姐冠軍銜頭，美貌獲得肯定，仲好學不倦，入行後繼續進修，而且唔係沽名釣譽玩玩吓，而係入讀「神科」——港大醫學院碩士，唔嘢小㗎！

即係咁，Sabrina當選至今一直規行矩步，說話陰聲細氣溫文有禮，舉止更係大方得體，絕對冇丟港姐嘅架。對比應屆港姐是非多多，Sabrina真正稱得上美貌與智慧並重，難怪入行至今深得公司器重，既安排拍劇做主持，仲返內地演出綜藝騷，人氣急升。家陣做埋港大學生，名副其實天之驕女，他日正式成為第一個港姐醫生，豈不美哉！

Sabrina係中葡混血兒，自細在澳門長大，雖然來自單親家庭，但並無自暴自棄，仲非常感激媽媽栽培，乃係孝順女一名。話說宋媽媽本身一樣顏值驚人，曾奪得1990年澳門小姐亞軍，同屆冠軍仲係Sabrina的表姨添，堪稱選美世家。

有指宋媽媽一直苦心經營阿女選美之路，誓要為家族再添一名冠軍級人馬，阿女亦不負所託，成功摘取桂冠。一個咁完美的女仔，若說下一步嫁入豪門做少奶奶，你話有乜出奇！