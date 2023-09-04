羅志祥壓軸登場跳唱 炎明熹短裙蝕「底」：低胸都OK！

18歲「人氣王」炎明熹帶領「聲夢」及實力派歌手在慈善騷上力撼由舞王羅志祥領軍的台灣幫，結果單憑一雙自信長腿大獲全勝成網民熱話，不過因貼身短裙太短，一度失守露底走光；17歲小師妹任暟晴亦極罕性感，只是受失靈耳機所累，表演美中不足。

前晚無綫假亞博舉行《星光熠熠耀保良》慈善騷，受颱風影響而花多3小時機程才能由內地趕返港的炎明熹（Gigi）偕一眾「聲夢」歌手包括鍾柔美、張馳豪、何晉樂及《聲夢2》冠軍任暟晴（Jasmine），還有透視裝撞款的王馨平及JW、胡鴻鈞、郭柏妍、林奕匡，谷婭溦及《中年好聲音》歌手龍婷、周吉佩、吳大強及支嚳儀等，以靚聲力敵來自台灣的羅志祥（小豬）、周杰倫師弟派偉俊、魏嘉瑩及溫妮等。

其中Gigi的長腿最吸睛，更在落樓梯時，因裙太短而露出黑色打底褲，自言雙重「打底」的她預告繼續性感：「性感可以嘗試。（喺九展處女個唱上？）但都要視乎設計師嘅想法同埋公司嘅安排，公司會顧及我安全。（可以露邊度？）邊度都得，但要睇邊度，低胸都OK，但Deep到落肚臍就要大個啲先，同埋我都冇乜料（身材）。」

任暟晴獻唱耳機失靈 而較Gigi年輕1歲的師妹Jasmine亦鮮有性感上陣，在台上表演時，因耳機失靈被嚇親，她謂綵排時耳機已出現問題，但未至於如正式表演時完全聽不到自己聲音，不過從另一方面諗，不失為一次學習執生的好體驗。她又開心謂長高不少，身高約1米66，希望將來可達1米70，問到是想高過Gigi？她即說：「我冇講過，唔好套我落去。」

而壓軸登場的小豬一連跳唱3首歌，令全場粉絲瘋狂，不過上台前講明只到後台拍照，不接受訪問，問到為何不受訪？他一臉愕然再左望右望邊走邊說：「我要上台。」另外，「性感擔當」的還有任司儀的前港姐宋宛穎，稱報讀為期1年的香港大學醫療科學碩士課程純粹圓心願，強調完成課程後未夠學歷做醫生，亦會努力演藝工作搵錢，因其學費達6位數。