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藤園麗爆乳水着寫真響頭炮
日本偶像女團AKB48近日鬧出逃亡潮，18歲前成員藤園麗今年5月離隊後，挾天賦本錢轉向水着界發展，近日首度為雜誌拍攝性感寫真。
首度以比堅尼示人的她，坦言心情緊張，事前刻意戒食糖果甜食，務求以最佳狀態示人，她又自爆有翻看寫真女王雪平莉左的寫真集乘機偷師。
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