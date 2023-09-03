頭等艙降級 講明冇退款 惠利疑遭種族歧視 航空公司捱轟

韓星惠利日前被外國航空公司由頭等艙降級至經濟艙且不獲退款，期間更遭職員無禮對待，疑涉種族歧視。她發文呻委屈後，航空公司不堪網民炮轟，終跪低道歉兼退款。

憑韓劇《請回答1988》走紅的女團Girl's Day成員惠利，日前在社交網限時動態發文大呻委屈，透露一個半月前預訂了機票並提前選好座位，豈料抵達機場時被告知頭等艙沒座位，被迫降級到經濟艙，而且不獲退款，職員更無禮地說：「如果對座位不滿意，就改乘下一班航機吧！」惠利表示預訂了兩個相連的頭等艙座位，結果兩人同樣被降級至經濟艙，且不獲任何賠償，令她大感無奈：「我原本有很多想說的話，卻沒辦法完整表達，這次經歷真是讓人決心要學好英語，實在太荒唐！」她特別提醒粉絲注意，希望他們別遇上相同情況，同時指明並非韓國的航空公司。

影響力被睇小？ 事後有網民回顧惠利的行蹤，日前她在美國觀看好友Rose所屬女團BLACK PINK演唱會後，在當地華人區與Rose及其助手吃火鍋，網民憑此推測出惠利所指的航空公司，並湧入其網站留言炮轟，航空公司最終跪低道歉。有關方面前日回應稱因航班更換成小型機種，艙等被變更是無可避免的事，並解釋更換機種時，通常會按照慣例讓乘客換成其他可以乘坐頭等艙的班次，或是退還改乘經濟艙的差額，表示目前正處理退款，會要求相關部門妥善處理，並為造成乘客不便致歉。

對於航空公司的回應，韓國網民並不收貨，鬧爆航空公司前後說法不一，明顯沒想到惠利是有影響力的藝人，在惹起爭議後才趕緊道歉及退款，甚至有網民質疑當中涉種族歧視，不排除是航空公司的職員歧視亞洲乘客，認為如果受害的是普通民眾，可能只能啞忍，沒機會獲得退款。

另外，Rose結束BLACK PINK美國巡唱後已返回韓國，隊友Jisoo前日心情靚爆現身首爾的品牌活動，同場還有韓劇《雪降花》舊拍檔丁海寅、韓韶禧、「臉蛋天才」車銀優、天團防彈少年團成員Jimin與NewJeans成員Haerin，星光熠熠。