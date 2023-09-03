暢所欲玄：愈來愈好運，大器晚成的姓名

古人云：「伏久者，飛必高；開先者，謝獨早。」意思指伏藏甚久的人或事，一旦顯露出來，必定飛黃騰達；太早發達的事物，往往會很快的結束。所以，與其早成功，不如晚成功；與其晚失敗，不如早失敗。在姓名學中，甚麼名字能夠大器晚成，中晚年比較順意呢？

1.命局補益得當的名字

所謂「一命二運三風水」，名字對人生、對運氣是有影響作用的。如果名字對使用者的命局起到合理的補益作用，多使用更會產生一種意想不到的效果，即使其人所行大運不佳，也能夠通過姓名改善運勢，所行大運不佳的情況下，也能夠通過姓名來改善運勢。

2.總格吉祥的名字

姓名中的總格主管48歲之後的運勢，對地格、人格、外格的影響較大，其重要性僅次於人格。在名字總格中，補益上其人八字命局喜用的五行，無疑等同於幫助其人在中晚年能行好運。

3.用字謙和穩重的名字

能給人可靠踏實的印象，往往是成功人士的品質，名字亦是如此。對於想要大器晚成的人來說，謙和穩重的名字無疑是帶有韜光養晦、蟄伏待機、一舉成功的好寓意和誘導力。

玄學名師黃楚淇