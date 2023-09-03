9月3日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月03日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
陳浚霆母子慶生晒豪宅
藝人陳浚霆與繼母顧紀筠感情深厚，他分享與對方慶祝61歲生日的合照，表示：「Happy Birthday，今天是她生日，祝你生日快樂，心想事成，天天開心健康！」網友將重點放在他的豪宅中，指環境寬敞，相當舒適。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230903-0903_00282_074/陳浚霆母子慶生晒豪宅
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc