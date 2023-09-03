陳浚霆母子慶生晒豪宅

藝人陳浚霆與繼母顧紀筠感情深厚，他分享與對方慶祝61歲生日的合照，表示：「Happy Birthday，今天是她生日，祝你生日快樂，心想事成，天天開心健康！」網友將重點放在他的豪宅中，指環境寬敞，相當舒適。