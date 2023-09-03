向馮盈盈取經 宋宛穎重返校園 攻讀醫科碩士

前港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）報讀香港大學醫療科學碩士，原定9月1日開學，因遇上超強颱風橫掃香港，只能改在家中上網課。Sabrina期待的心情未受影響，她在社交網發文分享：「今天起我就是港大醫學院的碩士生，準備開學的同學們，我們一起加油。颱風天大家要注意安全喔，我先去上網課了。」

忙於拍攝無綫節目的她，接受本報訪問時透露攻讀碩士是其人生規劃中重要一環，問到為何選讀有關課程？她表示：「本身好鍾意醫學，選美嘅時候都有講過想做醫生，我想繼續喺醫學方面學多啲嘢，所以就報讀呢個課程，睇吓之後會唔會有機會做科學方面嘅研究。」

開工避免撞時間 談到師姐馮盈盈亦是港大生，Sabrina笑指雙方有交流過：「之前大家見面時都有傾過，佢知道我讀書，只係大家讀唔同課程。（擔唔擔心工作同讀書好難兼顧？）公司知道我讀書好支持我，有溝通過返學嘅時間盡量唔好做撞時間嘅工作，相信唔會覺得好辛苦。」問到會否向博士方向進發？她說：「有考慮繼續讀落去，依家係研究緊嘅階段，有同醫學方面嘅教授傾過，想了解咗先。」