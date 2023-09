正式同環球割席 陳凱詠愛自由 開工作室捧自己

現年29歲的跳唱歌手陳凱詠(Jace)曾憑多首大熱歌如《天生二品》、《隔離》、《I Wish》及《收聲多謝》被睇好為新生代小天后,但未正式上位便要「離席」,去年推出單曲《Long D》後,與環球因雙方理念不一致,未達成續約共識而一直「被消失」,致事業發展受挫,日前她終捱過「冷河期」,在社交網分享在開篷跑車上享受陽光的照片,寓意前景一片光明,她留言:「雖然出面可能風大雨大,I'm excited to be on this whole new Journey。」歌手Gin Lee留言支持,不少網民亦留言力撐:「can't wait」及「等你叉爆電強勢回歸樂壇」。