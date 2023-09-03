正式同環球割席 陳凱詠愛自由 開工作室捧自己

跳唱歌手陳凱詠原本發展理想，可惜與環球唱片公司反目而遭掟入「雪櫃」，逾1年的「冷凍期」終屆滿，她公布動向，並非如傳聞中加盟兩大唱片公司之一，而是有傳自組工作室升呢做「揸Fit人」。

現年29歲的跳唱歌手陳凱詠（Jace）曾憑多首大熱歌如《天生二品》、《隔離》、《I Wish》及《收聲多謝》被睇好為新生代小天后，但未正式上位便要「離席」，去年推出單曲《Long D》後，與環球因雙方理念不一致，未達成續約共識而一直「被消失」，致事業發展受挫，日前她終捱過「冷河期」，在社交網分享在開篷跑車上享受陽光的照片，寓意前景一片光明，她留言：「雖然出面可能風大雨大，I'm excited to be on this whole new Journey。」歌手Gin Lee留言支持，不少網民亦留言力撐：「can't wait」及「等你叉爆電強勢回歸樂壇」。

將推出新作品 其實Jace本月正式與環球約滿前，有傳英皇開出優厚條件力邀加盟，近月再傳華納唱片公司斟她代替已離巢的衛蘭位置，不過據知追求高自由度的Jace，寧願成立工作室自己捧自己，其社交網簡介亦已移除環球之名，換上工作新電郵。

她日前在社交網限時動態已為「復出」作預告，表示在台北及香港打風的日子想和網民傾偈，她感謝外界的鼓勵及支持，助她捱過不容易的一年，現時凡事都要重新開始，預告會盡快推出新作品。