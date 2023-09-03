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奎丁影婚照真空上陣
奎丁性感婚紗相引網民遐想。
台灣「豪乳女神」奎丁擁有E Cup傲人身材，日前一輯在隧道拍下的港風婚紗相，性感程度爆燈，甚至有網友忍不住好奇心問道：「有穿內衣嗎？」豪爽的奎丁大方回應：「當然沒有在穿！」相中只見婚紗以水鑽呈網狀點綴，並以肉色薄紗打底，令其深長事業線若隱若現之外，渾圓胸形更一覽無遺。
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