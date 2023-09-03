中娛星動：有望擔正《紅海2》 于適緋聞搶Fo 傳偕張雨綺「蜜」遊

內地演員于適憑主演票房衝破25億元人民幣的《封神第一榜》人氣飆升，有指他有份參演重磅電影《紅海行動2》，不過「人怕出名豬怕肥」，網上瘋傳他與張雨綺曾發展姊弟戀，不少網民都等着「食花生」！

上映時單是內地總票房已錄得36.52億元人民幣的英皇電影《紅海行動》，曾代表香港報名角逐《第91屆奧斯卡金像獎》最佳外語片，成績一直為人津津樂道。近日開拍續集的消息在內地傳得火熱，有指台前幕後近月低調籌拍《紅海行動2之虎鯨行動》，更傳已獲批「准拍證」，很快就正式開鏡投入拍攝工作。

憑胸肌登熱搜 由於《紅2》屬重磅戲碼，不少演員對參與演出趨之若鶩，網上盛傳黃景瑜、許魏洲、張譯甚至王一博都加入「戰團」，不過據可靠消息指，以上幾位暫未獲劇組聯絡，反而憑主演《封神第一部》「姬發」一角而人氣急升的95後男演員于適，很大機會落實演出《紅2》。這位年僅26歲的影壇新生代身高1米82，他是籃球青訓出身，在熱搜一欄「于適 胸肌」等同連接詞，其身形魁梧，相信應付《紅2》連串動作場面綽綽有餘。

由於《封》片票房已衝破25億元人民幣，熱度令于適以往的緋聞亦引人關注，尤其是有指他曾與「姐姐」張雨綺交往，更盛傳獲「包養」，連同今年5月一同出門旅行的傳聞也被拿出來討論，惟「姊弟戀」至今未獲印證，未知真偽。《封》片路演期間，于適曾承諾只要票房達20億就會表演「龍吸水」，日前他付諸行動，拍片將薄荷糖加入可樂，結果搞到「一身都係」，狼狽又搞笑。期間他不忘答謝影迷入場支持，網民均大讚他專業兼有口齒。