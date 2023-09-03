對手舒服唔緊張 何廣沛狂拮蔡思貝 「感情」複雜

視后蔡思貝夥拍小生何廣沛在新劇演中醫師，互笠高帽，劇中思貝一改男仔頭，改以仙氣Look大晒女人味，笑指拍攝時要靠髮片變靚。

蔡思貝與何廣沛孭飛的無綫新劇《你好，我的大夫》，將接檔《破毒強人》於本月11日晚首播，劇中他們同演中醫師，不乏把脈、針灸、推拿等場口，事前他們獲劇組安排學習中醫知識。

曾於《跳躍生命線》和《白色強人》分別飾演救護員及西醫的廣沛，受訪時坦言中醫師比較難演：「角色嘅對白係非常難，有好多學術上嘅用詞、四字成語同埋藥材名，真係幾繞口巉手，所以背劇本要花好多功力。」提到難忘場口，他笑說：「第一次畀游嘉欣針灸，大家都好慌失失，嘉欣仲針到唔見咗支針，情景都好搞笑！之後有一場戲係我幫思貝針，咁啱嗰場戲要喺個難啲嘅穴位度施針，搞到NG咗好多次，我都好唔好意思，因為拮咗佢好多次！」思貝則「自針」來感受，她說：「拍攝前上咗兩、三堂學習針灸嘅手勢，之後我提議針落自己度感受吓係點，其實只要夠狠一下針落去，唔好慢慢落針，個痛感只係好似畀人細細力咁搣。」

互笠高帽 廣沛與思貝首結劇緣即互笠高帽，廣沛表示：「同思貝合作係非常之好，大家嘅狀態都好Good，佢係一個好有想法嘅演員，同埋情感好豐富，今次我哋演嘅角色唔係普通情侶，關係比較複雜，好彩有思貝做我拍檔。」思貝則說：「佢好Nice，會Take Care身邊所有對手，佢會令你覺得同佢拍嘢好舒服，緊張感好快就冇咗。」

劇中思貝以中長髮仙氣Look大晒女人味，一改以往短髮造型，她笑說：「開呢套劇時仲未能夠完全用自己嘅真頭髮，所以後尾要用髮片駁長啲頭髮，但呢個係好頭痕嘅事，要每日Make Sure個長度係咪連戲，短頭髮我都唔係唔鍾意，因為容易畀人認得，我好鍾意百變嘅感覺。」另外，前日颱風「蘇拉」吹襲本港，晚上更懸掛10號波，思貝在社交網上載一張自拍照，相中的她頭戴Cap帽，疑在室外被強風吹到頭髮亂了，她發文：「蘇拉不弱，還在外的，一切小心，stay safe.」網友紛紛留言，除了讚她自拍影得靚，也不忘叮囑她盡早回家。