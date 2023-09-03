娛圈單打：阿媽不守婦道 阿女提早出道

曾經係不少男人心中女神的43歲日本女星廣末涼子，自從同已婚米芝蓮大廚鳥羽周作爆出不倫戀後舉國嘩然，仲因為唱衰經理人公司而被無限期雪藏，加上佢堅稱同大廚係「純愛」並宣布離婚，好老婆、好媽媽形象一去不復返，廣告下架，新劇易角，慘過弟弟。

正所謂一闊三大，歎慣食慣兼仲要照顧仔女，冇工開始終唔係辦法。唔想坐食山崩，可以點呀？消息指，廣末有意鋪路讓只有8歲的孻女出道繼承演藝衣鉢，即係推個女出嚟做童星。傳聞就讀小二的孻女盡得廣末真傳，唔止生得靚，對演藝工作仲充滿興趣添。一為神功二為弟子，推阿女出道，既是順應阿女意願，又可做星媽賺錢，一舉兩得，何樂而不為？

之不過，日本藝能界競爭激烈，而且充滿潛規則，連廣末都曾在訪問中承認自己人生一團糟，女兒咁細個就出道賺錢養家，究竟係幸定不幸，真係講唔埋。嗱，好似日本經典童星安達祐實，12歲演出《沒有家的女孩》紅遍全亞洲，點知成年後風光不再，惟有下海接演露點電影，結果都係撈唔起，仲被指為大崩壞添。

又例如松田聖子同前夫神田正輝所出的女兒神田沙也加，一樣繼承父母從影之路成為演員，但長期半紅不黑，更因為父母離異缺乏溫暖而生活放縱，最終喺35歲嗰年跳樓輕生，聞者心酸。

有辦你睇，做明星，尤其童星和星二代，並唔係想像中咁輕鬆同風光。廣末女兒年紀仲細，阿媽出軌又搞到家庭破碎，即使細路不識愁滋味，過多幾年肯定唔同講法，一旦面對唔到壓力，隨時害咗阿女一生。