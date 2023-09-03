王怡然仇家踩場追數 陳自瑤當場黑面

出爐港姐亞軍王怡然當選後是非不斷，一批疑似仇家湧入陳自瑤的直播中洗版留言追數，無辜受牽連的陳自瑤當場面露不悅。

王怡然（Lynn）早前被爆父母開補習社倒閉涉嫌捲千萬學費「走佬」，大批苦主申訴。日前，陳自瑤（YoYo）親自坐鎮無綫的帶貨直播，表現專業的她對着鏡頭逐一介紹產品，原本笑容滿臉，但突然有大批網民「洗版式」留言追數：「Lynn快來直播還錢」、「王某還錢」、「撤銷Lynn」等，由於事出突然，YoYo即時臉色一沉，狀甚不滿。事後，YoYo在社交網發文：「當晚正直播的我心情很好，下次我會盡量保持5小時充滿笑容，謝謝大家關心。」

王父撰長文道歉 「走佬風波」發酵了一段時間，Lynn的爸爸王召軍終於回應事件，撰長文道歉：「很抱歉我作為補習社的負責人，現在才發聲，給大家帶來了這麼多困惑。之所以沒有回應，並非像大家所說的那樣我捲款逃跑了，而是沒有找到回應的最好方式。」他否認公司如網絡所言是以詐騙為目的，強調：「疫情結束遙遙無期、客戶進入了觀望狀態、資金鏈斷裂，曾經互相鼓勵取暖的教培同行們一個個倒下，我們也沒能幸免。」他否認捲款潛逃、詐騙及拖欠員工薪資，並表示自己守法經營、照章納稅：「法律上作為股東我只需按照公司章程如期足額履行自己的出資義務（已如期足額繳納出資）。」

至於如何償還「良心債」，他透露了之後的計劃：「一直帶領幾位老同事研發全新的在線教育App，希望繼續為沒上完課的各位學員提供在線課程。」最後，他向女兒王怡然道歉：「爸爸本該護你們一生周全，但由於我的事業失敗給你們造成了如此惡劣的影響，我非常的愧疚，我是一位失敗的父親，但我永遠愛你們。」