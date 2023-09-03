打風叫人做嘢 張敬軒「捱鬧」

蘇拉襲港，藝人張敬軒選擇於辦公室「避風頭」，但辦公室卻出現滲水情況，他在社交網表示：「當我10號波仲喺Office救緊漏水而向家中新遮遮求救，叫佢同朕Check吓屋企啲窗有冇漏。」誰知「遮遮」竟回覆：「Hi sir, pk sir, no problem. Thank you」，突然被叫「pk sir」，軒仔曲線表示：「好有禮貌嘅遮。」又反問自己：「我係咪有個新朵？」網民即笑言：「佢唔小心講咗心底話」亦有人說：「10號波叫人check嘢，講一句pk都好應該」。

張敬軒事後接受本報訪問時大呼「好彩」返了辦公室，他說：「尋晚原本諗住留喺屋企同父母食飯，點知佢哋因為打風提前食，剩番我自己，可能做慣嘢坐唔定，咪諗住不如返公司，始終啱啱搬咗新Office，有啲嘢都要自己落手做，啱啱返到去就已經掛9號風球，見到窗台滲晒水，好彩冇整濕梳化同地氈，否則心痛死！」

他留守辦公室經歷埋10號風球，當時情況令他大感震撼：「感覺到成幢樓喺度搖，啲玻璃又郁，幾得人驚，走嘅時候電梯都唔用得，要行樓梯，唯一慶幸係我返嚟同走時都截到的士，呢個城市真係好，大風大雨都依然有人為呢個城市服務，好感恩，希望今次大家有上次颱風山竹嘅經驗，會比上次（處理）好，大家真係要萬事小心。」