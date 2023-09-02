中文台節目表 翡翠台

9:00 代溝關注組（PG）及建島未來

9:40 京都畫報

10:15 古城百景

10:50 奇妙的動物之動物界的小可愛

11:15 幸福爆發！光之美少女

11:50 宣傳易

12:00 香港原味道

12:30 周六聊Teen谷

1:00 午間新聞

1:15 警聲百二秒

1:20 大灣區大未來

1:50 馬時亨名人堂

2:20 公公出埠

3:20 醫醫，我不想再病了

3:55 勁歌推介

4:00 多啦A夢

4:30 Hands Up

5:00 Kiki & Nuna知識寶庫

5:30 櫻桃小丸子

6:00 老廣的味道第六季

6:30 六點半新聞報道

6:55 天氣報告

7:00 新聞透視

7:30 建島未來及東張西望

8:00 愛．回家之開心速遞

8:30 星光熠熠耀保良（直播）

11:00 勁歌金榜

11:15 晚間新聞及天氣報告

11:30 財經透視

12:00 森之愛情

1:00 宣傳易

1:05 東張西望

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

