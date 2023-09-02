向宣美泫雅挑機 濕身騷一鳴驚人 權恩妃凸襲爭封「神」

韓國歌手權恩妃自爆乳演出夏日濕身騷成功「凸」圍後狂接Job，人氣急升，狙擊泫雅與宣美在樂壇的性感女神地位！

韓國限定女團IZ*ONE於前年4月解散後，隊長權恩妃以Solo歌手身份活動，但人氣與星途均不及宮脇咲良、金采源、張元英及安俞真等前隊友，幾位前隊友各自所屬的新世代女團LE SSERAFIM與IVE近年人氣爆燈！

不過終於等到轉機，已展開Solo歌手活動兩年的她，今年6月在首爾舉行的夏日玩水音樂節《WATER BOMB 2023》爆乳勁舞掀高潮，火辣辣大玩濕身誘惑，成功「凸」圍，相關照片及短片熱爆網絡，隨即令她在海外知名度急升。

大學祭爭崩頭 權恩妃上月轉戰日本，繼續演出連場夏日濕身音樂騷，人氣再度飆升。狂接Job的她，還升呢國際內衣品牌代言人，在品牌公開的寫真中，奉旨大騷玲瓏浮凸好身材。她又成為韓國大學祭搶手嘉賓，單是9月及10月便接下逾20個大學祭演出，平均每3日演出一個校園騷，帶挈她去年10月推出的歌曲《Underwater》逆襲，再次打入音源榜，MV點擊更突破1,200萬！

不過人紅是非多，對於網上流出不少涉及性騷擾及損毀其名譽的留言，事務所表示會嚴懲相關網民。此外，她已準備10月在首爾開騷，並會於11月到日本舉行Fans見面會，繼續密密吸金。