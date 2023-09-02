暢所欲玄：處女座是天生的精算師

9月開學，又來到學生們回到學校規律生活的月份。9月也正好是太陽進入處女座的時間，接下來幾星期就講講處女座的專題吧。

首先，處女座的人對周圍的事物和環境有着敏銳觸覺，善於發現細微的變化和不足之處，這使得他們在工作和生活中都非常謹慎和有條理，注重完美和品質，喜歡將事情做到最好，並且對自己和他人都要求嚴格。

其次，他們是非常聰明和理性的，擁有敏銳的思維方式和良好的邏輯分析能力，能夠迅速理解問題的本質並找到解決方案。他們喜歡收集和整理資訊，並透過深入的思考和研究來增加知識，這使得他們在學術和專業領域中表現出色。

處女座的人還非常注重紀律和秩序，崇尚規律和組織，喜歡將事情有序地安排好，通常會訂立明確的計劃和目標，並會為實現這些目標而努力。他們的生活通常都很有規律，並能夠有效地管理時間和資源。此外，他們也是非常負責任和可靠的，對工作和義務負責任，並且時刻準備好幫助他人。

然而，處女座的人有時也會表現出一些挑剔和固執的特質，對自己和他人的要求非常高，容易陷入完美主義的陷阱。這可能會給他們帶來壓力和焦慮，並影響人際關係。

占星師Scorpio