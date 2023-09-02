李多慧與安芝儇爭妍鬥麗

韓國「啦啦隊女神」李多慧人氣高踞不下。近日宣布，曾登上韓國最美啦啦隊隊員第一名「最強外掛」安芝儇將會去到台灣擔任「Wing Stars」專屬培訓員，引發不少球迷熱議。李多慧對此表示安芝儇是自己的前輩，希望可以一起加油。兩位女神合體讓不少球迷都十分期待。