被揣測與Edan棟篤笑有關 姜濤：我接受了某些人道歉

呂爵安（Edan）早前在個人演唱會中加入棟篤笑環節，即被外界指他利用隊友「博出位」。日前，他透過社交平台公開網民私訊對話的截圖，發長文表示：「藝人都係人，藝人都會有感受，但個世界好似禁止咗藝人表達感受。」當時隊友姜濤亦有留言力撑，表示︰「善意的批評可以接受，但我們絕對沒有理由去接受惡意及不負責任的聲音。」

指Edan是慣犯

有指事件引起「姜糖」（姜濤粉絲稱呼）不滿，指Edan是慣犯，很久之前亦曾對姜濤「舉中指」，覺得Edan為人「好有問題」。加上今次再拿姜濤與髮型師Lydia的緋聞拿出來開玩笑，令姜糖火上加油，即傳出私訊Edan的Haters便是姜糖。事件網上持續發酵，姜濤又突然透過社交平台發文表示：「謝謝大家最近對我的關心，我也接受了某些人的道歉。我們可以對很多事情一笑置之，但希望我們在做任何事之前都三思而後行。」發文一出即引起無限揣測，有指是Edan為事件已向姜濤道歉，但姜濤又沒有直接說是誰跟他道歉，大賣關子之下再惹熱討。