視后向視帝學嘢！ 林夏薇自薦孖黎耀祥拍喜劇

視帝黎耀祥和視后林夏薇日前齊現身活動，兩人相隔5年未有合作拍劇，林夏薇自薦兩人合演喜劇，自問大家外表正經但私下活潑，絕對有喜劇細胞！

林夏薇（薇薇）與黎耀祥日前出席保健產品活動，分享健康心得之餘，還即場開金口獻唱，吸引現場數百位觀眾蜂擁到台前拍照又大叫Encore，氣氛熾熱。

薇薇與黎耀祥分屬好友，私下不時相約聚會，但兩人在工作上自2018年合作劇集《逆緣》後就未有碰頭，薇薇表示：「好開心藉今次機會可以同祥哥一齊，我哋對上一次一齊登台已經係2017年喺加拿大。」她坦言非常期待與黎耀祥合作拍劇，最想跟對方演喜劇：「喺祥哥身上學到好多嘢，多謝佢一直以來分享好多經驗畀我，令我依家喺創作角色上都會諗起祥哥畀嘅意見，期待同祥哥一齊拍劇，最好開拍喜劇，因為大家都覺得我同祥哥好正經，但我哋兩個私下有活潑一面，其實祥哥好笑。」

合作登台仲好 講到健康心得，向來注重健康的薇薇透露就算開劇，她亦堅持做運動及飲大量水：「我覺得敷面膜、保濕同清潔皮膚係好重要，但食保健品都唔可以缺少，仲要食多啲生果同每日飲2000公升水，咁先可以由內而外都健康。」

對於薇薇要求合作，黎耀祥亦表示期待：「不過我更期待合作登台，相信會更開心，又可以賺錢，可惜今次未有機會同台演出，希望下次可以。」提到近況，他透露下月即將到橫店開拍新劇《巾幗梟雄4》，劇集以民初為背景，雖然不似《拳王》般要赤膊上陣，但為求騷出最佳狀態，他在開劇前會進行地獄式減磅。