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鄭嘉穎傳《披荊》被Foul

鄭嘉穎傳被淘汰，未能繼續與林志穎等對戰。 鄭嘉穎傳被淘汰，未能繼續與林志穎等對戰。
鄭嘉穎傳被淘汰，未能繼續與林志穎等對戰。
內地綜藝節目《披荊斬棘3》上星期進行初次舞台表演，雖然節目尚未播出，但網上已流傳淘汰名單，鄭嘉穎與許紹洋冇得留低，剩下的香港代表關智斌將加入胡彥斌部落，聯同陸毅、唐禹哲、林志穎等繼續作戰。
另外，關智斌網晒學生相，眉清目秀，一雙炯炯有神的大眼睛相當出眾，網民笑指他像食了防腐劑。
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