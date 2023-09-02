中娛星動：新片票房唔掂 騎呢招谷宣傳 黃曉明直播做洗頭仔 被彈有失身份

內地影星黃曉明首任監製的電影正在內地上映，雖然他使盡渾身解數宣傳，可惜票房依然麻麻。禍不單行，他日前現身網紅直播間大啖代言大閘蟹，又即席幫手洗頭，被網民指有失身份！

黃曉明主演的《最後的真相》日前在內地上映，由於是他首次兼任監製，宣傳方面格外落力，除連走7站宣傳外，又在社交網寫下千字文，分享做監製及起用多位幕後新人的感受，連周迅看後都受感動，留言：「為你的勇氣鼓掌！」他為心血出盡奶力，可惜票房差強人意，上映7日僅收4,663萬元人民幣（約5,000萬港元），成績認真麻麻！

當眾拆蟹食 除了票房欠佳，黃曉明亦是非纏身，日前為網紅直播間站台期間，他為Sell代言大閘蟹，不惜放下影帝包袱當眾拆蟹食，又化身「洗髮專員」幫人洗頭。如此拚搏，有網民讚他貼地，但亦有不少網民指他堂堂大明星，為流量卻乜都撈，有失巨星身份！

雖然近期諸事不順，但黃曉明的善心一直獲得不少讚賞，日前便有一位由他資助14年的女生，特別到首映禮感謝他；四川省救援隊代表亦感謝他的捐助。