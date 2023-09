冇啖好食 捱到瘦 陳奕迅唱到紐約 開餐「遇劫」

Eason於美國當地時間前日上午完成巡迴演首站《FEAR AND DREAMS演唱會》,演出順利完成,完騷後翌日他即去看美國網球公開賽輕鬆一下。台上Eason與觀眾打成一片,他表示知道演唱會飛很貴,感謝歌迷捧場,又說:「係咪美國乜都貴?我瘦咗呀!日日食熱狗漢堡包,冇啖好食,哈哈!其實係因為我好鍾意食唐餐,但我剛去食咗碗越南粉,叫咗碟春卷、炒菜,7個人200幾300元美金,你哋話我知係咪畀人打劫?」他看到有人舉牌寫着「Eason錫啖」,Eason講笑:「嘩!你係男人喎!But it's OK, I don't care……」誰知男觀眾認真向他送吻,嚇窒了他。