冇啖好食 捱到瘦 陳奕迅唱到紐約 開餐「遇劫」

歌神陳奕迅(Eason)正身在美國紐約展開巡迴演唱，台上他與觀眾互動，笑言冇啖好食瘦了，與工作人員在美國食越南粉和春卷，埋單300美元疑 遭搵笨，似被人打劫一樣。

Eason於美國當地時間前日上午完成巡迴演首站《FEAR AND DREAMS演唱會》，演出順利完成，完騷後翌日他即去看美國網球公開賽輕鬆一下。台上Eason與觀眾打成一片，他表示知道演唱會飛很貴，感謝歌迷捧場，又說：「係咪美國乜都貴？我瘦咗呀！日日食熱狗漢堡包，冇啖好食，哈哈！其實係因為我好鍾意食唐餐，但我剛去食咗碗越南粉，叫咗碟春卷、炒菜，7個人200幾300元美金，你哋話我知係咪畀人打劫？」他看到有人舉牌寫着「Eason錫啖」，Eason講笑：「嘩！你係男人喎！But it's OK, I don't care……」誰知男觀眾認真向他送吻，嚇窒了他。