日本女團HKT48的21歲成員田中美久自12歲出道後，唱歌跳舞之餘，近年更作多方面發展。最近她有份參演話題校園劇《最好的老師》扮演學生妹，挑戰演技。

美久擁有甜美臉孔之餘，爆乳身材同樣煞食。她趁暑假結束前再為雜誌拍攝性感寫真，穿上色彩繽紛的比堅尼，拿起玩具水槍大玩水戰，十足十大細路。