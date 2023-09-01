娛樂

田中美久掀水槍大戰

日本女團HKT48的21歲成員田中美久自12歲出道後，唱歌跳舞之餘，近年更作多方面發展。最近她有份參演話題校園劇《最好的老師》扮演學生妹，挑戰演技。
美久擁有甜美臉孔之餘，爆乳身材同樣煞食。她趁暑假結束前再為雜誌拍攝性感寫真，穿上色彩繽紛的比堅尼，拿起玩具水槍大玩水戰，十足十大細路。
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