撞正演員工會罷工 星光黯淡 舒淇做威尼斯評審 Deep V聚焦

國際影壇盛事、《第80屆威尼斯電影節》香港時間昨日凌晨開幕，由於今年受美國演員工會罷工影響的關係，導致一眾荷里活紅星缺席，頓時令現場星光黯淡！擔任今屆「主競賽單元」評審成員之一的舒淇以一襲Deep V黑色長裙現身開幕禮，與同場幾位模特兒及女星平分秋色！

原本美國女星「蜘蛛女」Zendaya主演的新作《挑戰者》（Challengers）擔任今屆威尼斯的開幕電影，但由於演員工潮而令片商決定將影片抽起、押後上映，導致威尼斯大會急忙換片，改由意大利新導演Edoardo De Angelis的戰爭片新作《Comandante》為今屆開幕。除了影片的演員出席之外，一眾「主競賽單元」評審成員包括華人影后舒淇都有現身，輕露性感的舒淇一到場即成為傳媒焦點，她擺甫士給傳媒拍照之外，亦有為在場的fans簽名，心情大靚！同以性感打扮亮相的還有德國超模Toni Garrn及意大利女星Elisa Visari，她們於紅地氈上爭妍鬥麗！

梁朝偉周六現身領獎 今次是舒淇繼鞏俐、張曼玉之後，第3位於歐洲三大電影節擔任「主競賽單元」評審的華裔女演員。此前，舒淇先後於《柏林電影節》及《康城電影節》任主競賽評審。而另一「國際影展常客」梁朝偉將於香港時間本周六晚現身當地，獲電影節大會頒發「終身成就金獅獎」。而開幕禮上，大會已率先頒發另一個「終身成就金獅獎」給意大利老牌女導演Liliana Cavani。

電影節開幕之際，美國編劇和演員的罷工仍然持續，擔任「主競賽單元」評審主席的美國導演Damien Chazelle，前日在記者會上身穿一件支持美國編劇工會（WGA）罷工的T恤出席，以示抗爭仍在繼續。