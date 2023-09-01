暢所欲玄：癸水日天干命格如何

癸水出生的八字，日天干之命主。至弱癸水乃天上之甘露，十天干最後一個，也是最柔弱的。癸水壬水都是喜歡有水之潔淨源頭，金在命中就是水之源。

癸水生於春，春水綿綿，大地回春喜雨水來滋潤，命中地支有根，與金作水之源頭，丙火太陽為妻財，春天是萬物生又發之時，生機處處。癸水地支無根，更無金之作源頭，縱使多見妻財，只是不停步的追逐妻財，最終一貧如洗。

癸水生於夏，妻財旺盛在於夏季火。天空中的水分都蒸乾，身入官鄉肖郎君，有根有源入科場，一舉高中天下知。辰土官星為癸水之墓庫，見水源金為印綬文章，官印相生科甲入官場，夏火官旺財強，因為官至富。

癸水生於秋，秋金為水之源，正印為文章顯耀，偏印為深思遠謀。命見木氣食神傷官旺星，小孩配上文化教育，春風化雨得人敬。約見官星在命，科甲入官場，約見財星，喜學經濟，金融圈內股到你了。

癸水生於冬，冰霜滿天白雪雪，需見陽光解凍霜雪溶，若不見火來溫暖，身無分文潦倒一生。命中見火為妻財，加見土為官星，財生官旺，富貴雙全。加見木為食傷生財，利生意。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅