娛樂

郭珮文釋重負 揮桿晒身材
港姐郭珮文於決賽中只能入了最後5強，但仍無損心情，之前因為參選要Keep fit，吃都不能盡興，直至這幾天終能放開懷抱，更去打Golf輕鬆一吓。她於社交網的限時動態Po了打Golf的短片，更貼文「Good Shot」。向來身材成焦點的她，揮桿時流露玲瓏浮凸的身材，十分養眼。
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