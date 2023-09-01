客串《愛．回家》 情傾周嘉洛 郭柏妍化身土著 追仔食檸檬

無綫小花郭柏妍（Rosita）近期成為監製的搶手貨，之前拍完劇集《奪命提示》後，就連處境劇《愛．回家之開心速遞》亦邀她客串演出。日前Rosita以一身土著造型上陣，相當搞鬼，劇中她會狂追周嘉洛，據知她只會參與一集演出，但就令她過足癮。

Rosita日前接受無綫娛樂新聞台訪問時表示，劇中她飾演一名「吳旺達」土著，專登飛返香港追求周嘉洛，豈料對方不接受她，她就跑走了。她笑言雖然自己很喜歡這個造型，但就經常「頭痕」，「佢哋畀咗個髮夾我，一痕就𢱑吓！」

與姜麗文動作連場 問到做土著要否需要說特別的口音？她謂：「都會有少少嘅，我諗緊點樣講，都幾特別，唔係中文但又可以融入節奏。」她指劇中會有動作戲份，兼且向來喜歡笑，故能夠拍喜劇實在很開心。手上拿着道具棍的她謂：「我同姜麗文打得多，都要小心啲，驚會整親佢，會練習多幾次先。」

雖然只拍攝一集，不過郭柏妍已經過足喜劇癮。 周嘉洛