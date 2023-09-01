神秘「香港頂流」空降 姜濤隨時亮相無綫 《聲》戰容祖兒

姜濤亮相無綫似是「不可能的任務」，但隨着《聲生不息．港樂季2》將於10月錄影，網民猜測有份的「受爭議的香港頂流」正是姜濤，若然成事，觀眾大有機會見證姜濤大戰容祖兒和謝霆鋒，令人期待！

音樂節目《聲生不息．港樂季》去年大收旺場，「聲夢人氣王」炎明熹更因而打入內地市場，與天后容祖兒等平起平坐開萬人騷！繼年初播完的《聲生不息．寶島季》後，有指《聲生不息．港樂季2》將於10月錄影，網上流出擬邀12位常駐嘉賓的招商訊息，6位參與歌手剪影被網民破解，包括謝霆鋒、容祖兒、鄧紫棋、黃綺珊、宋亞軒和周深，似乎將是鐵腳人選。

任年輕飛行嘉賓

有指今次比賽除6位常駐歌手外，每輪還有觀眾推薦的年輕歌手作飛行嘉賓，標籤中有一位「受爭議的香港頂流」，不少網民猜測是男團MIRROR人氣王姜濤，因姜濤一直新聞多多，又被內地網民封為「香港頂流」，故傳到似層層！過往無綫都有播《聲生不息》系列，若然成事，觀眾大有機會在無綫見證姜濤大戰祖兒及霆鋒等前輩！