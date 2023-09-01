星級煮意：林夏薇談生育大計 好想負責任

人氣節目升級豪華版《星級煮意》，由視帝級廚神譚俊彥（Shaun）擔任「星級品評師」，節目逢星期五、一連12集在繽FUN星網播出，由Shaun炮製暖男美食，集集請來分量十足的嘉賓，頭集嘉賓是視后林夏薇（薇薇），今日播出第二集，Shaun與薇薇繼續開心放送。Shaun坦言驚拍親熱戲，認怕老婆，不想腦海殘留與第二個女人的片段。薇薇表示老公超大方，相信她的演員專業，絕不呷醋，自爆與老公有多重身份，亦師亦友，被Shaun取笑在屋企玩角色扮演。

薇薇提到舊同學兼內地影星陳曉，雖然不常見面，但有需要時永遠在她身邊，提到摘下視后當晚，陳曉第一個傳短訊恭喜她，友情可貴。Shaun就笑稱獲得視帝後，第二天早上就回舖頭洗碗，生活照舊。至於生育大計，薇薇表示好想負責任：「自己唔抗拒，原本計劃想停落嚟嘗試造人，但其實無停過，我要做負責任的狗主人，小朋友就要畀更多時間陪伴。」Shaun很明白，因為他太太也是放棄事業照顧家庭，亦預祝薇薇一切順利。