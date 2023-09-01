同前輩合作好緊張 朱智賢烈女護家人 義無反顧

朱智賢於無綫熱播劇《破毒強人》中，與蔣志光飾演老夫少妻，她最終因為要救摯愛老公而走上自殺不歸路，該場戲播出後外界反應熱烈。談到與年齡相差25載的蔣志光扮演夫妻，她笑說：「其實我冇留意佢幾多歲，但上一套我哋合作嘅劇《食腦喪B》，係飾演父女，突然『轉變關係』起初確實有啲唔習慣，不過我睇網民留言話老夫少妻都好正常，而我每次同前輩合作都好緊張，因為驚自己嘅不足會拖累到人，但佢會指導我，成日塞錢入我個袋。」

願意為另一半付出

朱朱今次演烈女，原來保護家人同樣是她的底線：「攻擊我唔緊要，我可以接受，但屋企人真係唔得。同埋我好憎人對老人家態度唔友善，試過有伯伯推住架車仔，被後面啲車響按係咁呠，我落車幫佢一齊過斑馬線！」劇集角色對愛情義無反顧，甚至犧牲性命亦在所不惜，不過朱朱坦言現實中有底線：「我屋企人由細就教我，冇嘢緊要得過條命，如果選擇自殺，點解唔留低面對問題呢？一定有解決嘅方法。」就如很多女生一樣，朱朱於感情路上亦是大無畏：「雖然未去到最後一刻，但眼前感覺認為值得，我都會為另一半做好多嘢。有時諗番轉頭如果返番去同一處境，所有嘢嚟多次可能都會有相同嘅決定，經歷會令你成長，同埋變得識諗、成熟。」雖然與男友謝東閔相處甜蜜愉快，但她暫時未有恨嫁想法，雙方都希望暫時集中火力於事業上拚搏。