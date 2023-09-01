處男騷化身妖魅王子 Jeremy投資留陰影：個教訓好貴

男團MIRROR成員Jeremy夢想成真舉行首個演唱會，曾懷疑自己應付不來的他連環勁唱。捲入財務風波的他，自責買了個很貴的教訓。

歌手Jeremy（李駿傑）前晚在會展舉行處男騷，他的隊友Anson Lo、Edan、Jer、Stanley和女友、ERROR成員Dee和肥仔、阮小儀等捧場，Jeremy一身妖魅王子打扮由舞蹈員抬着出場，一口氣連唱多首歌，唱《半》時與穿bra top的性感女舞蹈員大跳辣身舞，全場起哄。他走到屏幕後面，黑影看到他除衫的動作，惹來尖叫聲不絕。

女歌手Serrini化身性感pink lady為他做嘉賓，Jeremy禮貌地錫她手背回禮，又稱她做公主，Serrini笑說：「我哋唔好再拖手，會畀人鬧。」她戲言想知Jeremy的性感尺度：「想大開眼界。」出道5年首度舉行個唱的Jeremy發表感言，指聽到花姐講開騷，他以為傳錯訊息給他，以為對方開玩笑，他說：「媽媽知道我開騷比我更開心，即時問攞飛，我反而抱懷疑態度，覺得自己何德何能。」

兩度安歌 痛哭流淚 能踏上這舞台終於夢想成真，大螢幕投影他寫給歌迷和自己的信：「想感謝大家，同時很感激年輕的自己，跌跌碰碰那麽多，每段經歷都是引領我到這個舞台的階梯。年輕的李駿傑，感謝你的勇氣，帶給這輩子難以忘懷的回憶。」即將生日的他獲粉絲合唱生日歌預祝，兩度「安歌」後他唱《夢言》時痛哭流淚，鞠躬良久，為個唱畫上完美句號。

騷後他自評表現有8、90分，綵排後攰得似被人打一身，下次再開騷要學懂留力，他笑言完騷終可吃燒肉慶祝。談到他與肥仔、Jer合資的日本餐廳爆出拖數追債事件，他表示已交由律師處理，當買個教訓：「呢個教訓好貴，初時都以為媽咪實會鬧，但居然反過來安慰我。（嚇到唔敢再做生意？）下次會再做好資料搜集。」