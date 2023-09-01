娛樂

陳奕迅拉筋晒粗髀

陳奕迅騷前在場館外熱身，夠晒搞笑。 陳奕迅騷前在場館外熱身，夠晒搞笑。
陳奕迅騷前在場館外熱身，夠晒搞笑。
歌神陳奕迅忙於舉行世界巡唱，北美站7場演出在美國紐約正式揭幕，他上載在場館外拉筋的搞笑照片，無懼粗碌巨髀展露人前，被網民取笑條褲有點緊。他又興奮地單腳舉V，被讚甫士嬌俏，寫道：「熱好身，I'm ready for tonight！」網民紛紛留言點唱，未出發先興奮。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc