歌神陳奕迅忙於舉行世界巡唱，北美站7場演出在美國紐約正式揭幕，他上載在場館外拉筋的搞笑照片，無懼粗碌巨髀展露人前，被網民取笑條褲有點緊。他又興奮地單腳舉V，被讚甫士嬌俏，寫道：「熱好身，I'm ready for tonight！」網民紛紛留言點唱，未出發先興奮。