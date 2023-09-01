王祖藍耍太極避談身份 蔡思貝接撻成面Cream 游嘉欣心口生毛

蔡思貝與游嘉欣前晚錄影無綫節目《獎門人中秋感謝祭》，思貝無懼變花面貓，用口接忌廉蛋撻，嘉欣更「胸夾髮菜」，相當玩得！久未露面的王祖藍亦有現身，自言冇做藝人好耐，至於是否仍是「首席創意官」則大耍太極。

王祖藍大半年未有在港公開露面，談到這段時間的去向，他打趣說：「Work from home，我依家都仲係咁㗎！加上內地工作多，成日四圍走。（你嘅資料喺TVB藝員網下咗架？）我冇做藝人好耐啦！兩年前已經退居幕後。」問是否仍出任「首席創意官」一職，他不肯正面回應，只說：「上TVB官網睇啦！唔知呢！」談到應屆港姐決賽司儀表現被形容為「災難級」，祖藍說：「4大小生點會（災難級），齋睇顏值已經贏咗啦！佢哋的確唔容易，大家都要體諒。」

至於蔡思貝與游嘉欣相當玩得，玩遊戲時，思貝挑戰用口接忌廉蛋撻，成身都係兼變花面貓；嘉欣用口接髮菜竟變「胸夾髮菜」，被思貝取笑心口生毛。思貝主持的《貝遊歐洲》近日播出，網民笑指她的一件頭泳衣保守中見性感，她說：「我自問身材平庸，多謝大家高抬貴手。」談到拍攝時冷水照頭淋，她直言凍到口震：「講嘢都唔清楚，導演話會播NG畫面。」

麥美恩狂收慰問 嘉欣亦分享拍劇難忘事，自爆在意想不到的情況下被水柱照頭淋，幸而未有冷病。另外，擔任「獎老」的麥美恩為港姐決賽擔任嘉賓司儀期間，胸口突然出現大片紅印，事後收到各方面的短訊慰問，現時仍未覆完。