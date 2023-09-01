中娛星動：楊冪告誡未奏效 宋祖兒疑遭出賣 涉偷逃稅4,900萬

內地頂流女星楊冪日前挺身呼籲做藝人應該清清白白，不應偷逃稅，豈料話口未完，昨日就傳出曾與阮經天傳緋聞、有「小張栢芝」之稱的新生代女星宋祖兒遭前員工舉報偷稅漏稅，涉及金額高達4,500萬元人民幣（約4,900萬港元）！若調查屬實，她恐怕會直接被官方封殺。

內地嚴打逃稅藝人，昨日突然傳出宋祖兒遭前員工舉報偷稅漏稅，事件震驚整個演藝界。現年25歲的宋祖兒外貌精緻，她當年以童星出道拍攝《寶蓮燈前傳》飾演「哪吒」，當時已獲讚是「最美童星」。她愈大愈似張栢芝，演藝路發展不俗，2019年與年長16歲的阮經天合作愛情劇《舌尖上的心跳》爆出「叔姪戀」。

昨日有傳宋祖兒遭實名檢舉偷逃稅，事件迅即登上熱搜，據網上流傳的截圖及資訊顯示，疑似宋祖兒公司的前員工通過國家稅務總局官網「稅收違法行為檢舉」一欄對她作出實名舉報。該員工爆料指宋祖兒以四招偷逃稅，包括多次以拆分合約和私人帳戶收款的方式偷逃個人所得稅，並以工作室名義承接業務，將個人勞務報酬所得變成營業所得，又傳她惡意注銷3家個體工商戶，藉此達到逃稅目的。

原名「孫凡清」的宋祖兒名下有4間公司，其中3間均已注銷，包括青島柒鼎影視文化工作室、長興洵美影視文化工作室、新沂涓涓影視文化工作室，現時只剩下一間上海泓泉影視文化有限公司，有指該公司註冊資本為100萬元人民幣（約109萬港元），宋祖兒持股比例由99%變更至10%，只擔任監事。針對實名舉報一事，國家稅務總局官方客服表示後續會展開稅務稽查，相關訊息會通過國家稅務總局官網公布。對於網上瘋傳她偷稅漏稅，宋祖兒的社交網專頁發文稱只是造謠：「請大家放心，這是造謠，祖兒遵紀守法，後續措施正在商討。」

前公司發聲明「割席」 不過，宋祖兒的前公司喜天影視昨日立即發聲明「割席」，與她劃清界線：「我公司注意到近期在網絡上有部分涉及我司前合作藝人因涉嫌偷稅被前公司員工實名舉報的言論。我公司與該藝人的經紀合約已於2022年11月28日到期結束，經紀合約期內雙方合作愉快。」並指自2020年10月起，該藝人及家人已將其財務資料拿走並自行管理，故相關的財務核算及納稅申報，公司均未有參與及不知情，並重申未有發現有內部員工舉報事宜。宋祖兒疑偷逃稅，若調查屬實，恐怕將步袁冰妍後塵，直接遭官方封殺，據知她手上4部待播新作恐怕亦面臨停擺，影響層面相當大。

對於宋祖兒傳出被檢舉逃稅，網上議論紛紛，不少網民批評現今的新人都不聰明，亦有人痛斥逃稅人士太可惡，賺取的酬勞多卻還逃稅，被檢舉亦是活該。另有網民認為她可能是因為換經紀公司，才遭受惡意檢舉。

另一邊廂，曾參演《香蜜沉沉燼如霜》的藝人鄧倫，去年爆出偷逃稅被追繳罰款1.06億元人民幣（約1.14億港元），其疑似偷稅風波昨日有新進展，舟山鄧倫影視文化工作室的注銷公告期屆滿，已正式注銷，顧名思義，與鄧倫關聯的兩家影視文化工作室均已注銷，名下已無任何公司。