扭轉中年追星負評 NewJeans冧暈日本叔叔 狙擊「最愛」TWICE

韓團NewJeans無論形象、服飾或曲風，均被視為K-Pop中的一股清泉，更成功征服日本「叔叔Fans」，改變了只有年輕日迷追星的社會現象，有望狙擊多次當選當地「最喜愛韓國女團」的TWICE！

出道一年已人氣爆燈的NewJeans，熱潮席捲日本，令當地一直對K-Pop不感興趣的中高年男人亦加入追星一族，更興起「NewJeans叔叔」這個新潮語，改變了之前只有10至20多歲年輕日迷追捧K-Pop的社會現象。

5名成員年齡介乎15至19歲，除了Minji，其餘隊友均未成年。原本外界視「叔叔Fans」為貶義詞，認為上了年紀的男人喜歡未成年女偶像，並非欣賞她們的音樂，只是將偶像視為性商品，加上NewJeans早前在韓國舉行簽售會期間，有男Fans趁機伸手摸成員，更加激起網民對「叔叔Fans」的反感。

大讚K-Pop清泉 不過，日本一眾「叔叔Fans」成功令風向逆轉，改變了網民的負評，他們更會自豪地分享自己是「NewJeans叔叔」，自言之前完全沒有留意K-Pop，即使是另一人氣女團IVE的女神張元英，也未能令他們產生興趣，最終卻被NewJeans的歌曲及魅力征服，紛紛大讚成員外貌及歌舞出眾，個性與形象獨特，十足樂壇的一股清泉，不像其他K-Pop女團般靠濃妝、染髮或暴露的舞台服搶Fo，他們更揚言比起成員的外表，更欣賞組合的歌曲。

NewJeans早前出席東京戶外音樂騷《SUMMER SONIC》後，進一步吸納更多「叔叔Fans」，直接威脅一直是當地「最喜愛韓國女團」的TWICE地位。另外，人氣韓團Seventeen在日本推出的首張日語專輯《ALWAYS YOURS》首周大賣51萬張，創下海外藝人首周最高銷量紀錄。