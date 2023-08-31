楊丞琳「可愛教主」發功

台灣歌手楊丞琳於2019年與內地歌手李榮浩結婚後，工作重心轉移內地，近年陸續參與多個綜藝節目。近日她獲邀擔任戀愛社交推理真人秀節目的主持，並在社交網分享造型照，見她身穿黑裙，頭戴貝雷帽，並對着鏡頭嘟嘴派心心，重現「可愛教主」本色！