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楊丞琳「可愛教主」發功
台灣歌手楊丞琳於2019年與內地歌手李榮浩結婚後，工作重心轉移內地，近年陸續參與多個綜藝節目。近日她獲邀擔任戀愛社交推理真人秀節目的主持，並在社交網分享造型照，見她身穿黑裙，頭戴貝雷帽，並對着鏡頭嘟嘴派心心，重現「可愛教主」本色！
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