「艷福」不淺易傳緋聞 何廣沛失「朱」 心急結婚生B

何廣沛在新劇遇上入行以來最大挑戰，演啞男做手語，拍攝時破盡自己的NG紀錄，不過努力贏得觀眾大讚演出眼前一亮。現年35歲的他事業發展順利，坦言近年開始着緊成家立室，希望未來5年可以成家兼做老竇！

入行10年的何廣沛在無綫劇集《破毒強人》遇上高難度的啞男角色，早於半年前開始學習手語，拍攝時要兼顧演技及手語演出，加上當時要同時拍攝3劇，搞到冇覺好瞓，付出相當大的努力，他說：「演繹聾啞人士，張智霖、胡定欣、陳法拉大家都好深印象，演出要落好多工夫，除咗要學手語新技能，拍攝時亦要手腦合一，有時個腦諗緊對白，對手會Jam咗，所以拍攝好多NG，破晒自己紀錄，挫折感好大。」

NG咗50次成人生污點 廣沛回想起入行以來NG最深印象就是拍攝《律政強人》，一段不算太長的對白卻NG了40、50次，導演更決定先放消夜讓他小休，他自言是人生一大污點，但亦感謝前輩方中信沒有一句埋怨，多年後播出《親親我好媽》時更收到對方短訊讚賞，相當開心！他說：「今次《破》劇收到好多前輩短訊讚賞，收到麥長青短訊係特別窩心，佢係見證我最唔識做戲《樓奴》嘅階段，當時講晒對白已經好開心，冇理過點樣做好場戲。」外間睇好他憑角色在頒獎禮攞獎，他卻說：「唔諗呢啲，任何演員接到呢個角色，都會付出百二分努力，到時有提名已經好開心。」

回顧過去10年，原來廣沛合作過的女拍檔比男拍檔多，包括陳曉華、江嘉敏及朱晨麗等，他期待與同是訓練班出身的張振朗、周嘉洛、朱敏瀚碰頭。好「艷福」的廣沛自然容易傳緋聞，但他指大家只是好朋友、同事，講到傳得最似層層的朱晨麗，兩人緋聞早前終於告一段落，問到他的感情可有着落，會否有成家的計劃？他說：「近呢一年，成家立室喺我人生階段係上升咗，但係未諗到點實行，要跨過呢步唔容易，過往10年放好多時間喺戲劇世界，令到同同年齡朋友有差距，佢哋已經有小朋友，希望未來5年可以成家立室有小朋友。」