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梁漢文廣州登台 慘變「落湯雞」
梁漢文全身濕透也落力演唱。
歌手梁漢文（Edmond）日前於內地舉行巡唱，在廣州清遠站戶外登台時，突然風雲變色下起大雨，觀眾立即慌忙撤離。但台上的Edmond收到主辦單位指示要繼續唱，他也非常敬業，在台上表示要與觀眾一起，慘變「落湯雞」也繼續唱，令在場觀眾感動萬分，欣賞香港歌手的專業態度。
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