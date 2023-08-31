同林欣彤旅行必嗌交 許廷鏗爆有新計劃 欣宜隨時復工

欣宜已神隱數月，去向不明猶如人間蒸發。早前李玟胞姊李思林間接踢爆欣宜抑鬱病復發，其健康情況令粉絲相當擔心及焦急。向來與她感情相當要好的藝人許廷鏗，日前在香港國際機場出席公開活動時，透露雙方每日都有保持聯絡，更爆出欣宜正籌備新計劃，至於是甚麼計劃，他三緘其口未有透露，指詳情要留待對方親自公布，言下之意是欣宜狀況不錯，隨時復工！其實，早前已傳出欣宜有意效法許廷鏗創立自家音樂品牌，故曾向公司提出「科水」自立門戶，望擁有更大的自由度及話事權，擁有自己的音樂Label。