同林欣彤旅行必嗌交 許廷鏗爆有新計劃 欣宜隨時復工
歌手鄭欣宜神隱了一段時間，精神狀況令人擔心。其圈中好友許廷鏗出席活動時透露與欣宜一直保持聯絡，並爆出對方正籌備新計劃，讓她容後親自公布詳情。
欣宜已神隱數月，去向不明猶如人間蒸發。早前李玟胞姊李思林間接踢爆欣宜抑鬱病復發，其健康情況令粉絲相當擔心及焦急。向來與她感情相當要好的藝人許廷鏗，日前在香港國際機場出席公開活動時，透露雙方每日都有保持聯絡，更爆出欣宜正籌備新計劃，至於是甚麼計劃，他三緘其口未有透露，指詳情要留待對方親自公布，言下之意是欣宜狀況不錯，隨時復工！其實，早前已傳出欣宜有意效法許廷鏗創立自家音樂品牌，故曾向公司提出「科水」自立門戶，望擁有更大的自由度及話事權，擁有自己的音樂Label。
日本搵創作靈感
另外，許廷鏗表示與好友欣宜、林欣彤和鄧小巧的旅行是「神奇之旅」，即使旅程中會吵架，但事後都會從中了解對方更多，又指在旅行夥伴中，他與林欣彤最常吵架，但每次感情都會變得更好。他又透露在早前的日本之旅發掘了不少新事物，亦影響了他音樂上的創作。
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